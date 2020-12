Palermo, tutti pazzi per Lucca: il baby bomber si è conquistato la piazza, i tifosi adesso stravedono (Di domenica 27 dicembre 2020) "Lucca gigante del Barbera, Palermo stravede per lui".Titola così l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori su Lorenzo Lucca, autore di un autentico missile terra-aria che, lo scorso mercoledì 23 dicembre - in occasione della gara contro il Bari -, ha lasciato di sasso l'estremo difensore barese Gigi Frattali che non è riuscito neanche a tentare la parata.Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri. Una vera e propria prodezza balistica di altissimo lignaggio "che è diventato virale sul web e ha fatto stropicciare gli occhi anche ai più scettici".Quattro gol negli ultimi 21 giorni: una doppietta contro la Viterbese, un colpo di testa su cross dalla sinistra di Valente contro la Casertana e un gol d'autore contro la compagine di ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) "gigante del Barbera,stravede per lui".Titola così l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori su Lorenzo, autore di un autentico missile terra-aria che, lo scorso mercoledì 23 dicembre - in occasione della gara contro il Bari -, ha lasciato di sasso l'estremo difensore barese Gigi Frattali che non è riuscito neanche a tentare la parata.Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri. Una vera e propria prodezza balistica di altissimo lignaggio "che è diventato virale sul web e ha fatto stropicciare gli occhi anche ai più scettici".Quattro gol negli ultimi 21 giorni: una doppietta contro la Viterbese, un colpo di testa su cross dalla sinistra di Valente contro la Casertana e un gol d'autore contro la compagine di ...

WiAnselmo : #Palermo, tutti pazzi per Lucca: il baby bomber si è conquistato la piazza, i tifosi adesso stravedono… - Mediagol : #Palermo, tutti pazzi per Lucca: il baby bomber si è conquistato la piazza, i tifosi adesso stravedono… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'In estate tutti a guardare il #Palermo e le altre, ma la #Ternana ha insegnato calcio a tutt… - paulbar59067209 : RT @culture_more: @DavLucia @marialves53 @ValerioLivia @albertopetro2 @Messe11 @yianniseinstein @agustin_gut @ritamay1 @ceconomou56 @LunaLe… - Messe11 : RT @culture_more: @DavLucia @marialves53 @ValerioLivia @albertopetro2 @Messe11 @yianniseinstein @agustin_gut @ritamay1 @ceconomou56 @LunaLe… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo tutti Palermo, tutti pazzi per Lucca: il baby bomber si è conquistato la piazza, i tifosi adesso stravedono Mediagol.it Vaccino Day anche in Sicilia: a riceverlo per primo il primario del Pronto Soccorso del ‘Civico’ di Palermo

E’ il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo il primo in Sicilia a sottoporsi al vaccino anti Covid. Alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore r ...

Coronavirus: Palermo, carico di vaccini consegnato all’ospedale Civico

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Il carico di vaccini, arrivato la notte scorsa all’aeroporto di Palermo, è stato consegnato pochi minuti fa all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Questa mattina, ...

E’ il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo il primo in Sicilia a sottoporsi al vaccino anti Covid. Alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore r ...Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Il carico di vaccini, arrivato la notte scorsa all’aeroporto di Palermo, è stato consegnato pochi minuti fa all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Questa mattina, ...