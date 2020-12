Palermo, obiettivo play-off: si marcia troppo a rilento, per la scalata occorre un passo da capolista (Di domenica 27 dicembre 2020) "Al Palermo serve un 2021 da capolista per prendersi un posto di rilievo ai play-off".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. La stagione era partita nel peggiore dei modi: problemi di Covid-19 e risultati poco incoraggianti. Nell'ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L'obiettivo è sempre lo stesso: agganciare i play off da una buona posizione in classifica. Dunque, "la soglia dei 60 punti è quella minima per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari".Con il ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 dicembre 2020) "Alserve un 2021 daper prendersi un posto di rilievo ai-off".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. La stagione era partita nel peggiore dei modi: problemi di Covid-19 e risultati poco incoraggianti. Nell'ultimo mese, però, i rosanero hanno trovato quell'equilibrio che era mancato nelle prime giornate di campionato, adesso, seppur la strada per tornare ai vecchi fasti è ancora lunga, la squadra di mister Roberto Boscaglia ha dato una netta inversione di tendenza alla propria stagione. L'è sempre lo stesso: agganciare ioff da una buona posizione in classifica. Dunque, "la soglia dei 60 punti è quella minima per pensare di poter evitare tutta la trafila degli spareggi preliminari".Con il ...

Numeri che fanno preoccupare, ma altri che fanno ben sperare. Il Palermo partirà nel 2021 con l’obiettivo di cambiare una brutta statistica: come riporta Paolo Vannini ne Il Corriere dello Sport, ...

I massoni rivendicano la segretezza, da Catania il ricorso a Bruxelles

Lo ha fatto con una petizione lunga ben 11 cartelle e che ha come obiettivo dichiarato l’abrogazione ... accadendo nel quadrilatero Bruxelles-Roma-Palermo-Catania. L’intervista integrale ...

