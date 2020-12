Padre violento picchia la famiglia e la minaccia di morte anche nel giorno di Natale: arrestato (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ennesima lite in famiglia per futili motivi è stata segnalata dalla figlia 17enne esasperata dal comportamento violento e minaccioso del Padre nei confronti della propria madre, aggravatosi negli ultimi due giorni. Violenze domestiche e minacce di morte Infatti, la storia di violenza domestica in corso già da diversi anni, negli scorsi ultimi due giorni è degenerata in maltrattamenti fisici e minacce di morte tanto che, la vittima, una 47enne romana, all’alba del giorno di Natale ha deciso, accompagnata dalla figlia, di recarsi in ospedale per farsi medicare per l’aggressione subita dal marito e di denunciarne l’accaduto. Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, giunti tempestivamente sul luogo della segnalazione, hanno trovato l’uomo in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ennesima lite inper futili motivi è stata segnalata dalla figlia 17enne esasperata dal comportamentoe minaccioso delnei confronti della propria madre, aggravatosi negli ultimi due giorni. Violenze domestiche e minacce diInfatti, la storia di violenza domestica in corso già da diversi anni, negli scorsi ultimi due giorni è degenerata in maltrattamenti fisici e minacce ditanto che, la vittima, una 47enne romana, all’alba deldiha deciso, accompagnata dalla figlia, di recarsi in ospedale per farsi medicare per l’aggressione subita dal marito e di denunciarne l’accaduto. Gli agenti della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni, giunti tempestivamente sul luogo della segnalazione, hanno trovato l’uomo in ...

