Ostia | scopre di avere il Covid e si spara | anziano in fin di vita

(Di domenica 27 dicembre 2020) Si èto alla testa ed è caduto a terra. La moglie, che probabilmente era in un’altra stanza, l’ha trovato a in un lago di sangue e, non immaginando quanto era successo, ha chiamato il 118 dicendo che suo marito, P.B., 79 anni, era caduto. Ma le cose stavano in modo diverso. L’uomo, che aveva scoperto di aver contratto il-19, aveva tentato il suicidio. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 dicembre, a. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo in una pozza di sangue, con una ferita sul viso sopra l’orecchio, nella parte sinistra, in gravissime condizioni. Leggi anche: Giallo a, ha ile parte un colpo di pistola: gravissimo 79enne L’intervento della polizia Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 26 dicembre. ...