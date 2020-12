Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Leggi su giornal

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ecco, puntuale come ogni domenica, l’diFox per lache va dal 28al 3. Il Natale è ormai alle spalle e l’ultimadelè alle porte. Qualizodiacali saranno favoriti dalle stelle nei prossimi giorni? Per scoprirlo, leggi in anteprima l’diFox per la prossima, rivolto adello zodiaco. Ariete Secondo l’diFox lacomincerà con qualche momento di disagio, un po’ di tensione in più che presto riuscirai a superare. In amore potrai fare chiarezza in te stesso. ...