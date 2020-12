Oroscopo Branko: previsioni domenica 27 dicembre 2020 (Di domenica 27 dicembre 2020) Oroscopo Branko 28 dicembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli Oroscopo Branko Ariete: Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale. Ci vorrà qualche giorno, ma la settimana prossima avrai la possibilità di riprendere fiato. Oroscopo Branko Toro: Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020)28: Ariete, Toro e GemelliAriete: Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale. Ci vorrà qualche giorno, ma la settimana prossima avrai la possibilità di riprendere fiato.Toro: Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per ...

