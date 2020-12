Oroscopo 2021, Simon & The Stars: “Incredibile coincidenza nel giorno del vaccino anti-Covid. Non succedeva da 800 anni” (Di domenica 27 dicembre 2020) Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2020, l’anno che ha travolto il mondo con l’epidemia di coronavirus, sconvolgendo vite e abitudini, e già si guarda con speranza al 2021. Come sempre, questi sono i giorni in cui gli astrologi alzano gli occhi verso il cielo e scrutano le stelle per fare le loro previsioni: il primo ad anticiparle è Simon & The Stars che, in un’intervista al Mattino, ha spiegato che il 2021 “sarà l’anno di una nuova Era, quella dell’acquario“. Una nuova era che si è inaugurata con una grande congiunzione: “A cosa andiamo incontro? All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d’ingresso dell’Era dell’Acquario è stata il 21 dicembre scorso, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2020, l’anno che ha travolto il mondo con l’epidemia di coronavirus, sconvolgendo vite e abitudini, e già si guarda con speranza al. Come sempre, questi sono i giorni in cui gli astrologi alzano gli occhi verso il cielo e scrutano le stelle per fare le loro previsioni: il primo adciparle è; Theche, in un’intervista al Mattino, ha spiegato che il“sarà l’anno di una nuova Era, quella dell’acquario“. Una nuova era che si è inaugurata con una grande congiunzione: “A cosa andiamo incontro? All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d’ingresso dell’Era dell’Acquario è stata il 21 dicembre scorso, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 ...

