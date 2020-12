Ondata di Covid-19 nelle carceri bielorusse (in condizioni terribili). Gli attivisti accusano Lukashenko (Di domenica 27 dicembre 2020) Le carceri in Bielorussia stanno vivendo una situazione complicatissima. Dopo i tantissimi arresti in seguito alle manifestazioni contro il presidente Lukashenko, le strutture carcerarie, piene fino all’inverosimile, sono in condizioni critiche a causa di una spaventosa Ondata di Covid-19. Gli attivisti che hanno parlato con l’Associated Press dopo il loro rilascio hanno descritto celle massicciamente sovraffollate, senza un’adeguata ventilazione o servizi di base, con totale assenza di cure mediche. Kastus Lisetsky, 35 anni, musicista, ha ricevuto una condanna di 15 giorni per aver partecipato a una protesta. E’ stato ricoverato in ospedale con febbre alta dopo otto giorni passati in una prigione nella Bielorussia orientale. Al 35enne è stata diagnosticata una ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 dicembre 2020) Lein Bielorussia stanno vivendo una situazione complicatissima. Dopo i tantissimi arresti in seguito alle manifestazioni contro il presidente, le strutture carcerarie, piene fino all’inverosimile, sono incritiche a causa di una spaventosadi-19. Gliche hanno parlato con l’Associated Press dopo il loro rilascio hanno descritto celle massicciamente sovraffollate, senza un’adeguata ventilazione o servizi di base, con totale assenza di cure mediche. Kastus Lisetsky, 35 anni, musicista, ha ricevuto una condanna di 15 giorni per aver partecipato a una protesta. E’ stato ricoverato in ospedale con febbre alta dopo otto giorni passati in una prigione nella Bielorussia orientale. Al 35enne è stata diagnosticata una ...

martaottaviani : Dopo aver affrontato in modo indecente la prima e la seconda ondata di #covid, il #giornalismo italiano si prepara… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre La Bergamo d'Abruzzo: durante la seconda ondata un aquilano su 30 ha contratto Covid-19 - Tg3web : In Germania sono stati accertati altri 31mila contagi da covid e oltre 700 morti. Il Paese sta vivendo una situazio… - cocchi2a : RT @Patty66509580: Covid: Ecdc, scuola non ha contribuito a seconda ondata Ue ROMA, 27 DIC - Il ritorno nelle aule scolastiche a metà agost… - Patty66509580 : Covid: Ecdc, scuola non ha contribuito a seconda ondata Ue ROMA, 27 DIC - Il ritorno nelle aule scolastiche a metà… -

Ultime Notizie dalla rete : Ondata Covid Covid 19 Bari, contro terza ondata ecco che al Policlinico nasce reparto di subintensiva La Gazzetta del Mezzogiorno Trump, gli ultimi giorni da Presidente dell’uomo che non sa perdere

La realtà è ben altra. Mentre il repubblicano è a giocare a golf a Palm Beach l’America è nel pieno della seconda ondata di Coronavirus, con gli ospedali al collasso. 19 milioni di contagiati e 335000 ...

Ritardi e dati mancanti hanno ostacolato la lotta alla pandemia

Con cifre aggiornate si sarebbe potuto elaborare una strategia più efficace per meglio contenere la seconda ondata.

La realtà è ben altra. Mentre il repubblicano è a giocare a golf a Palm Beach l’America è nel pieno della seconda ondata di Coronavirus, con gli ospedali al collasso. 19 milioni di contagiati e 335000 ...Con cifre aggiornate si sarebbe potuto elaborare una strategia più efficace per meglio contenere la seconda ondata.