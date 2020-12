Olimpiadi Tokyo 2021, frontiere chiuse in Giappone a gennaio: campanello d’allarme per i Giochi? La situazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Il Giappone preoccupato e anche le Olimpiadi? Forse un po’ sì. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei contagi ha portato il Governo a prendere una decisione importante: a partire da lunedì 28 dicembre e fino 31 gennaio 2021 frontiere chiuse. A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa Nikkei. Sarà consentito il rientro nel Paese ai cittadini Giapponesi e agli stranieri che vivono in Giappone, ma dovranno mostrare un test negativo effettuato 72 ore prima della partenza e, una volta arrivati, dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane. Il 26 dicembre il Giappone ha confermato di avere individuato due nuove persone con la famigerata variante britannica del virus, una ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) Ilpreoccupato e anche le? Forse un po’ sì. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei contagi ha portato il Governo a prendere una decisione importante: a partire da lunedì 28 dicembre e fino 31. A riferire la notizia è stata l’agenzia di stampa Nikkei. Sarà consentito il rientro nel Paese ai cittadinisi e agli stranieri che vivono in, ma dovranno mostrare un test negativo effettuato 72 ore prima della partenza e, una volta arrivati, dovranno sottoporsi a una quarantena di due settimane. Il 26 dicembre ilha confermato di avere individuato due nuove persone con la famigerata variante britannica del virus, una ...

Il Giappone preoccupato e anche le Olimpiadi? Forse un po' sì. In terra nipponica la problematica della pandemia si fa sentire decisamente e il record dei contagi ha portato il Governo a prendere una ...

