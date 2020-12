Ok Camera alla manovra | tra Covid e emergenza lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Un esame compresso dopo settimane di ritardi. E un via libera definitivo ancora più veloce per scongiurare l’esercizio provvisorio, alle porte tra appena 4 giorni. Con l’ok di Montecitorio (298 sì, 125 contrari e 8 astenuti) prende la sua forma definitiva e passa al Senato per il ‘timbro’ la maxi-da 40 miliardi, la più corposa degli ultimi anni, che doveva mettere le basi della ripartenza e si è risolta in gran parte in nuove misure tampone per scongiurare il tracollo dell’economia. Il governo supera indenne il passaggio della legge di Bilancio nel pieno della seconda ondata dell’epidemia e mentre gli equilibri rischiano di andare in frantumi sul Recovery Plan, che ancora non è composto e già ha fatto litigare gli alleati. Dai 5 miliardi per la Cig al miliardo tra acquisto dei vaccini e l’assunzione di medici e infermieri per somministrarli, fino ai 40 milioni ...