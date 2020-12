Oggi iniziano le vaccinazioni nell’UE (Di domenica 27 dicembre 2020) E in Italia, dove le prime 9.750 dosi di vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer-BioNTech verranno somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari Leggi su ilpost (Di domenica 27 dicembre 2020) E in Italia, dove le prime 9.750 dosi di vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer-BioNTech verranno somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari

LucillaLcl : RT @f_chinellato: Gentili redazioni dei tiggì nazionali, l'ho capito che oggi iniziano le vaccinazioni 'simboliche', tuttavia ritengo che i… - ilpost : Oggi iniziano le vaccinazioni nell’UE - aribaus : RT @Francescoiava: Oggi iniziano le vaccinazioni qui in italia. Sono 9 mesi che aspettiamo questo momento e finalmente è arrivato. Nonostan… - Marioalberti6 : Iniziano da oggi le vaccinazioni contro il Covid 19 in Italia e nei paesi dell'Unione europea. Alcuni vedono propag… - WaldenJulia2 : RT @BabboleoNews: Giornata storica per l'#Italia e la #Liguria. Oggi è il #VaccineDay: iniziano le vaccinazioni anti #covid. All'ospedale #… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi iniziano Oggi iniziano le vaccinazioni nell’UE Il Post Perché l’Italia ha ricevuto meno vaccini della Germania?

I numeri sono chiari e, inevitabilmente, stanno provocando molta irritazione nell’agorà dei social. Oggi parte la campagna vaccinale in buona parte d’Europa (anche se alcuni Paesi hanno anticipato i t ...

Oggi iniziano le vaccinazioni nell’UE

E in Italia, dove le prime 9.750 dosi di vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer-BioNTech verranno somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari Domenica è iniziata la campagna ...

I numeri sono chiari e, inevitabilmente, stanno provocando molta irritazione nell’agorà dei social. Oggi parte la campagna vaccinale in buona parte d’Europa (anche se alcuni Paesi hanno anticipato i t ...E in Italia, dove le prime 9.750 dosi di vaccino contro il coronavirus sviluppato da Pfizer-BioNTech verranno somministrate a medici, infermieri e operatori sanitari Domenica è iniziata la campagna ...