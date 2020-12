Obiettivo | semestre bianco Paolo Becchi svela il trucchetto sporco del governo | Come si blindano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi iniziano le prime vaccinazioni in Italia. Poca roba, il forte arriverà a partire da gennaio. Ma neanche col vaccino torneremo alla normalitàha precisato l'Aifa (agenzia italiana del farmaco) nelle faq sul sito del, tanto è vero che ormai è sicura la proroga dello stato di emergenza sino alla fine di marzo. La legge consente che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi» (art. 24, comma terzo, D.lgs. n. 1/2018). Ilha dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio 2020, non per la durata di 12 mesi bensì di 6, fino al 31 luglio 2020, mentre per le proroghe - che possono avere durata complessiva di 12 mesi - abbiamo assistito allo spezzatino: la prima fino al 15 ottobre 2020, giustificandola col fatto che occorreva il ...