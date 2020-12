Obiettivo raggiunto 5 anni prima Tutto grazie alla pandemia | il report sulla Cina | sospetti agghiaccianti sul coronavirus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sarà laa incoronare lacomepotenza economica del mondo e a relegare gli Stati Uniti al secondo. Il sorpasso deve ancora avvenire, ma è previsto per il 2028, con cinquedi anticipo rispetto alle stime precedenti, dal Center for Economics and Business Research (Cebr). Il fattore che si è rivelato determinante è la ripresa deagli effetti del Covid-19, più rapida dietro la Grande Muraglia, dove l'economia crescerà del 2% nel 2020 (si tratta della principale economia a crescere). L'economia degli Stati Uniti invece subirà una contrazione del 5%, il che permetteràdi ridurre il divario con il suo maggiore sfidante. LA RIPRESA Nel complesso, precisa il Cebr, si prevede che quest' anno il prodotto interno lordo, a livello globale, diminuirà del 4,4%, ...