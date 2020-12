Nuoto | Pellegrini | “Dura dopo il Covid | sbagliato tornare subito in vasca”

Leggi su meteoweek

(Di domenica 27 dicembre 2020) Federicaè guarita da ormai qualche settimana dal-19, ma non sarà semplicealla normalità. La malattia ha infatti lasciato qualche segno nel fisico della nuotatrice, che però intende rimettersi a tutti i costi in carreggiata in vista di Tokyo 2021. Il 2020 di Federicanon è da ricordare. Un anno complicato, in L'articolo: “ilin” proviene da www.meteoweek.com.