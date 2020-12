Notte di Capodanno in Tv con Radio Juke Box: Wlady in diretta per brindare al nuovo anno (Di domenica 27 dicembre 2020) . Non è un Capodanno normale, quello che sta per giungere, ma se volete aspettare il 2021 in allegria, potrete farlo in compagnia di Radio Juke Box. Come annunciato dal conduttore Radiofonico Wladimiro “Wlady” Tallini, dalle ore 20.00 di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 dicembre 2020) . Non è unnormale, quello che sta per giungere, ma se volete aspettare il 2021 in allegria, potrete farlo in compagnia diBox. Come annunciato dal conduttorefonico Wladimiro “” Tallini, dalle ore 20.00 di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Notte di Capodanno in Tv con Radio Juke Box: Wlady in diretta dalle ore 20.00 per brindare al nuovo anno insieme e salutare il 2020.

Neymar nella bufera, organizza Capodanno con 500 invitati

(askanews) - Neymar nella bufera in Brasile. L'attaccante del Psg, che sta recuperando dall'infortunio a casa sua di Magaratiba in Brasile, avrebbe organizzato un mega party invitando ben 500 persone ...

