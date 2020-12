Nikki la sensitiva fa 800 previsioni per il 2021 | terremoti | elezioni | matrimoni e divorzi vip

Leggi su biccy

(Di domenica 27 dicembre 2020) Come ogni dicembre ecco puntuali ledi, laamericana dei vip. La donna si è ventata di aver previsto una pandemia (in realtà era in una sua lista del 2012) e l’addio di Donald Trump alla Casa Bianca (però aveva detto che nemmeno Joe Biden sarebbe stato eletto). “Ho previsto molte cose che sono accadute. Avevo visto che Trump non avrebbe trionfato, la pandemia di Coronavirus, i problemi di salute di Trump, le terribili inondazioni a Venezia in Italia, la morte di un protagonista di James Bond. Poi avevo azzeccato l’aumento degli avvistamenti UFO in tutto il mondo, le numerose proteste e rivolte in tutto il mondo, il ricovero in ospedale Rudy Giuliani e un attacco a Vienna, in Austria. Anche sulle star avevo visto giusto sul crollo di Kanye West, la nomination agli Oscar di Joaquin Phoenix sarà nominato per un ...