Neymar organizza un mega party di 5 giorni con 500 invitati in barba alle norme anti-Covid: “Ha vietato i cellulari per non farlo sapere” (Di domenica 27 dicembre 2020) Un mega party con 500 invitati che prosegue ininterrottamente per cinque giorni: è quanto ha organizzato il calciatore Neymar nella sua tenuta in Brasile, in barba a tutte le norme anti-Covid. La notizia della festa, tenutasi nel pieno della pandemia da coronavirus e, oltretutto, nel Paese che conta già oltre 190mila morti a causa del virus, sta scatenando un’ondata di polemiche e indignazione. Secondo la stampa locale, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain avrebbe fatto di tutto per tenerla nascosta ma il quotidiano O’Globo ha parlato dell’evento, iniziato la sera di Natale in una villa a Mangaratiba, a Rio de Janeiro, e che proseguirà con la presenza di circa 500 persone. Secondo il giornale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Uncon 500che prosegue ininterrottamente per cinque: è quanto hato il calciatorenella sua tenuta in Brasile, ina tutte le. La notizia della festa, tenutasi nel pieno della pandemia da coronavirus e, oltretutto, nel Paese che conta già oltre 190mila morti a causa del virus, sta scatenando un’ondata di polemiche e indignazione. Secondo la stampa locale, il fuoriclasse del Paris Saint-Germain avrebbe fatto di tutto per tenerla nascosta ma il quotidiano O’Globo ha parlato dell’evento, iniziato la sera di Natale in una villa a Mangaratiba, a Rio de Janeiro, e che proseguirà con la presenza di circa 500 persone. Secondo il giornale, ...

