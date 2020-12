Neymar, festa con 500 invitati fino a Capodanno: è polemica in Brasile (Di domenica 27 dicembre 2020) Neymar è al centro delle polemiche in Brasile perchè il quotidiano “O Globo” avrebbe svelato una festa con 500 invitati nella sua casa di Rio De Janeiro. L’equilibrio tra la voglia di godersi i privilegi da ricchi calciatori e le restrizioni per proteggersi dal Covid-19 è complesso e le star frequentemente cadono nelle polemiche. Cristiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020)è al centro delle polemiche inperchè il quotidiano “O Globo” avrebbe svelato unacon 500nella sua casa di Rio De Janeiro. L’equilibrio tra la voglia di godersi i privilegi da ricchi calciatori e le restrizioni per proteggersi dal Covid-19 è complesso e le star frequentemente cadono nelle polemiche. Cristiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TuttoMercatoWeb : Dal Brasile - Festa con 500 persone da venerdì fino a fine anno: Neymar nella bufera - Agenzia_Ansa : Scandalo Neymar, party in Brasile con 500 persone. Festa in barba alle restrizioni legate alla pandemia #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, Neymar organizza una maxi festa con 500 invitati a Rio: polemica in Brasile - Siciliano741 : RT @NicolaRaiano: Follia Neymar: festa di Capodanno con 500 invitati nonostante il Covid. ???? - ANNAMAMARIABIA1 : RT @NicolaRaiano: Follia Neymar: festa di Capodanno con 500 invitati nonostante il Covid. ???? -