Nesta: “Oggi la squadra ha giocato alla grande nonostante l’emergenza. Ho cercato di trasmettere serenità” (Di domenica 27 dicembre 2020) Alessandro Nesta, allenatore del Frosinone, ha analizzato in conferenza stampa il pari dei suoi contro il Pordenone. Queste le parole del tecnico sul punto ottenuto in una situazione di assoluta emergenza, con 14 giocatori fuori causa Covid e il solo Tabanelli in panchina com giocatore di movimento: “Oggi la squadra ha giocato alla grande, io ho semplicemente cercato di trasmettere serenità e fiducia. I ragazzi che sono andati in campo io li vedo allenare tutti i giorni, sapevo che avrebbero potuto giocare con qualità questa partita. Sono contento perché il gruppo continua a crescere, è sempre più forte e consapevole e questa è la strada da percorrere, con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Ciano? ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Alessandro, allenatore del Frosinone, ha analizzato in conferenza stampa il pari dei suoi contro il Pordenone. Queste le parole del tecnico sul punto ottenuto in una situazione di assoluta emergenza, con 14ri fuori causa Covid e il solo Tabanelli in panchina comre di movimento: “laha, io ho semplicementedie fiducia. I ragazzi che sono andati in campo io li vedo allenare tutti i giorni, sapevo che avrebbero potuto giocare con qualità questa partita. Sono contento perché il gruppo continua a crescere, è sempre più forte e consapevole e questa è la strada da percorrere, con entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Ciano? ...

