'Nessun tradimento, ecco come stanno le cose', Salvatore Angelucci svela perché è finita con Alessandra (Di domenica 27 dicembre 2020) Su cosa avesse portato l'ex tronista e la protagonista del programma 'Così fan tutte 3' al capolinea era fino ad oggi un mistero. A sbottonarsi è stato però il dj mettendo così a tacere i rumors che ... Leggi su today (Di domenica 27 dicembre 2020) Su cosa avesse portato l'ex tronista e la protagonista del programma 'Così fan tutte 3' al capolinea era fino ad oggi un mistero. A sbottonarsi è stato però il dj mettendo così a tacere i rumors che ...

AngeloJesse1 : @Cris58Hy @canyaman1989 Premesso che bisognerebbe leggere il libro per capire. Ma in generale non contemplo il trad… - AnnaBruni14 : @canyaman1989 Il sentimento vero e unico fra due persone che lo desiderano condividere, assaporare e far diventare… - IndieSdaughter : per me Natalia non si riferiva a nessun tradimento con quel regalo ma voleva fare un po' di scena parandosi il culo… - maxxxks : RT @Pgreco_: Chi ha votato 5 stelle e si sente tradito, molto semplicemente non ha il coraggio di ammettere di essere stato un coglione. No… - Milena43408919 : @sanatyzher Nessun tradimento, le rode il culo che abbia accettato il prolungamento -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun tradimento «Nessun tradimento. E restiamo nel Progetto Civico» SardegnaDies Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, il tradimento scoperto: parla l’altra donna

Maurizio Costano, quel segreto sul matrimonio con Maria De Filippi che nessuno conosceva, l’altra donna svuota il sacco e svela tutto: ecco cosa è successo. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Fonte ...

Natalia Paragoni rompe il silenzio sul regalo misterioso ad Andrea Zelletta

Il Grande Fratello Vip ha permesso ai parenti e agli affetti dei vari concorrenti di inviare alcuni regali di Natale per far sentire loro la vicinanza. Tra tutti i regali scartati dai gieffini, però, ...

Maurizio Costano, quel segreto sul matrimonio con Maria De Filippi che nessuno conosceva, l’altra donna svuota il sacco e svela tutto: ecco cosa è successo. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Fonte ...Il Grande Fratello Vip ha permesso ai parenti e agli affetti dei vari concorrenti di inviare alcuni regali di Natale per far sentire loro la vicinanza. Tra tutti i regali scartati dai gieffini, però, ...