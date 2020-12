Nel vaccino biotech il riscatto dell'Occidente, l'editoriale di Maurizio Molinari (Di domenica 27 dicembre 2020) Via alle vaccinazioni nel nostro continente. Quello di oggi è un inizio simbolico ma allo stesso tempo fondamentale per la storia dell’Unione europea, unendosi così a Stati Uniti, Gran Bretagna, Israele, Messico, Cile e Costarica nella somministrazione delle dosi. “L’Occidente sembra così trovare nella confezione dei vaccini il terreno di un suo possibile riscatto sulla scena globale”, scrive Maurizio Molinari nel suo editoriale su La Repubblica. Secondo il direttore, il grande successo da celebrare è la rapidità con la quale è stato prodotto il vaccino. “La spiegazione viene dal fatto che i primi vaccini autorizzati dalle autorità competenti negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e nell’Unione Europea - Pfizer-BioNTech e Moderna - sono stati ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Via alle vaccinazioni nel nostro continente. Quello di oggi è un inizio simbolico ma allo stesso tempo fondamentale per la storia’Unione europea, unendosi così a Stati Uniti, Gran Bretagna, Israele, Messico, Cile e Costarica nella somministrazionee dosi. “L’sembra così trovare nella confezione dei vaccini il terreno di un suo possibilesulla scena globale”, scrivenel suosu La Repubblica. Secondo il direttore, il grande successo da celebrare è la rapidità con la quale è stato prodotto il. “La spiegazione viene dal fatto che i primi vaccini autorizzati dalle autorità competenti negli Stati Uniti, in Canada, in Gran Bretagna e nell’Unione Europea - Pfizer-BioNTech e Moderna - sono stati ...

