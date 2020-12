Nei giorni di Natale Fedora, 87 anni, chiama la Polizia per avere compagnia a Milano (Di domenica 27 dicembre 2020) Forse ispirata dal gesto del 94enne della provincia di Bologna che ha chiamato i Carabinieri perché era solo il giorno di Natale, ieri la signora Fedora, vedova 87enne, ha pensato di telefonare alla Polizia per fare gli auguri e invitare anche gli agenti a casa sua. Una chiamata diversa dal solito per la Centrale Operativa della Questura di Milano: “Rimango sempre sola” ha detto la donna, che ha assicurato al telefono di avere anche qualcosa da mangiare da offrire. Il poliziotto della Sala Operativa, avendo intuito il desiderio di compagnia dell’anziana, che cercava qualcuno con cui parlare e con cui condividere quel momento di festa, ha inviato due pattuglie della zona. Così quattro agenti delle volanti hanno raggiunto la signora ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020) Forse ispirata dal gesto del 94enne della provincia di Bologna che hato i Carabinieri perché era solo il giorno di, ieri la signora, vedova 87enne, ha pensato di telefonare allaper fare gli auguri e invitare anche gli agenti a casa sua. Unata diversa dal solito per la Centrale Operativa della Questura di: “Rimango sempre sola” ha detto la donna, che ha assicurato al telefono dianche qualcosa da mangiare da offrire. Il poliziotto della Sala Operativa, avendo intuito il desiderio didell’anziana, che cercava qualcuno con cui parlare e con cui condividere quel momento di festa, ha inviato due pattuglie della zona. Così quattro agenti delle volanti hanno raggiunto la signora ...

SkyTG24 : A #Pompei, dove gli scavi non si sono mai fermati neppure nei giorni del lockdown, torna alla luce quasi intatto un… - Piu_Europa : Salvini si traveste da benefattore per infrangere le norme anti covid previste nei giorni delle festività natalizie… - Agenzia_Ansa : Sei casi di variante inglese del #Covid sono stati riscontrati dai ricercatori a Napoli. I tamponi erano di viaggia… - isabellabella29 : RT @ultimenotizie: A #Pompei, dove gli scavi non si sono mai fermati neppure nei giorni del lockdown, torna alla luce quasi intatto un Ther… - ItalicaTestudo : Sì arriveranno più vaccini NEI PROSSIMI GIORNI.. ma questo si sapeva, non è una notizia Il vero tema è che I NUMERI… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei giorni Ultimo giorno in zona rossa: ecco cosa si può fare oggi e cosa cambia da lunedì La Stampa Benevento, vie deserte a Natale; Mastella: «Rivisto lo spirito lockdown»

Presenze molto diradate e sanzioni ridotte al lumicino. Si può definire un Natale responsabile quello dei beneventani che hanno dato prova di senso civico nei giorni clou della festa.

Anticorpi sintetici per un anno di immunità. Come funziona il super-farmaco anti Covid di Londra

La notizia dell'avvio di due studi sperimentali su un farmaco a base di anticorpi monoclonali in grado di rendere immuni dal Covid-19 ...

Presenze molto diradate e sanzioni ridotte al lumicino. Si può definire un Natale responsabile quello dei beneventani che hanno dato prova di senso civico nei giorni clou della festa.La notizia dell'avvio di due studi sperimentali su un farmaco a base di anticorpi monoclonali in grado di rendere immuni dal Covid-19 ...