Negozi, spostamenti e nodo seconda casa: cosa c'è da sapere. Oggi ultimo giorno in zona rossa. Da domani a mercoledì Marche in arancione (Di domenica 27 dicembre 2020) Quando scatta la zona arancione? Fino a Oggi siamo in zona rossa. Da domani al 30 dicembre rientriamo in zona arancione. Dal 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 torniamo in fascia ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 27 dicembre 2020) Quando scatta la? Fino asiamo in. Daal 30 dicembre rientriamo in. Dal 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 torniamo in fascia ...

Adnkronos : #Italia domani #zonaarancione: #spostamenti e negozi, cosa si può fare - LaCnews24 : Italia da domani in zona arancione, negozi e spostamenti: cosa cambia #calabrianotizie #newscalabria - frenkevita : RT @fattoquotidiano: Decreto Natale, ultimo giorno in zona rossa (per ora): jogging, negozi e spostamenti, tutte le regole di oggi 27 dicem… - fattoquotidiano : Decreto Natale, ultimo giorno in zona rossa (per ora): jogging, negozi e spostamenti, tutte le regole di oggi 27 di… - MianiAttilio : ITALIA DA DOMANI ZONA ARANCIONE Spostamenti e negozi, cosa si può fare -