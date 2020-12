NBA, Harden torna ma perde | Young vince il duello con Morant (Di domenica 27 dicembre 2020) Al ritorno sul parquet dopo tante polemiche, James Harden e i suoi Houston Rockets cadono al cospetto dei Portland Trail Blazers. Atlanta (senza Gallinari) supera di slancio Memphis. Belle vittorie anche per Minnesota, Orlando e San Antonio. La terza notte di partite della nuova stagione NBA è balzata agli occhi di tutti soprattutto per la L'articolo NBA, Harden torna ma perde Young vince il duello con Morant proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Al ritorno sul parquet dopo tante polemiche, Jamese i suoi Houston Rockets cadono al cospetto dei Portland Trail Blazers. Atlanta (senza Gallinari) supera di slancio Memphis. Belle vittorie anche per Minnesota, Orlando e San Antonio. La terza notte di partite della nuova stagione NBA è balzata agli occhi di tutti soprattutto per la L'articolo NBA,mailconproviene da www.meteoweek.com.

lamaniadelcesto : ?? 9 3P (Career-High) ? Al Moda Center Portland e Houston danno vita alla più avvincente partita della notte: nel d… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i risultati della notte: Portland batte Houston all'OT, Atlanta vince senza Gallinari - AndreaRock666 : RT @dchinellato: Dalla splendida Portland-Houston, coi 44 punti di McCollum e Harden, al sorprendente due su due di San Antonio (mai scomme… - SportStorie : Harden é la dimostrazione vivente di come , con 2 neuroni in piú, non sarebbe sprecato nella conversazione per uno… - 89FL : Comunque vorrei anche io essere fuori forma come il Barba #Harden #nba #NBATwitter -