NBA 2020-2021 | i risultati della notte Gallinari out | ma Atlanta vince Harden non basta a Houston | successi di Philadelphia ed Indiana

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) Sono dieci le partiteNBA. Non è sceso in campo Daniloper una contusione al piede sinistro, ma gliHawks hanno vinto ancora, superando 122-112 i Memphis Grizzlies. Trae Youngil duello a distanza contro Ja Morant: il primo sfiora la doppia doppia con 36 punti e 9 assist, mentre il secondo si ferma a 28 punti. Secondo successo stagionale anche per i76ers, che superano i New York Knicks per 109-89 al termine di un match che si è deciso nel terzo quarto, quando i Sixers hanno preso il largo. Doppia doppia per Joel Embiid da 27 punti e 10 rimbalzi, mentre Ben Simmons chiude con 15 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. A New York nonno i 25 punti di Julius Randle. Cadono ancora i Toronto Raptors e lo fanno sul campo dei San ...