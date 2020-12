Natale di sangue in Nigeria: Boko Haram devasta villaggio cristiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bilancio finale è un vero e proprio bollettino di guerra: almeno 11 morti, una chiesa bruciata e sette persone rapite, tra cui un prete. L’ennesimo bagno di sangue si è abbattuto sulla comunità cristiana Nigeriana, alle prese con la piaga del terrorismo islamico. Nel nord della Nigeria, i jihadisti di Boko Haram continuano a InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 dicembre 2020) Il bilancio finale è un vero e proprio bollettino di guerra: almeno 11 morti, una chiesa bruciata e sette persone rapite, tra cui un prete. L’ennesimo bagno disi è abbattuto sulla comunità cristianana, alle prese con la piaga del terrorismo islamico. Nel nord della, i jihadisti dicontinuano a InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Natale sangue Cento anni dal "Natale di Sangue": si chiudeva il sogno di Fiume Liberoquotidiano.it Rifiuta un festino a base di sesso e droga: il compagno la prende a botte

Doveva essere un festino a base di sesso e droga, la notte di Natale, ma la donna, intuendo subito le intenzioni del compagno, si è rifiutata di partecipare. L’uomo non ha gradito il suo comportamento ...

Colpito, finisce a terra: vigilia di Natale nel sangue

Vigilia di sangue a Olginate. Giovedì sera un 34enne di Calolziocorte è stato accoltellato in strada. A colpirlo più volte sarebbe stato Francesco Sirianni, 51enne del paese, che però nega. I due, che ...

