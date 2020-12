Natale al bacio | le star in amore durante le feste

(Di domenica 27 dicembre 2020) Non solo il classico bacio sotto il vischio. Il Natale 2020 è forzatamente familiare e intimo, quindi pieno di baci postati dalle star sui social. Niente foto di tavolate e grandi feste, ma foto in famiglia o con la dolce metà.

Scatti condivisi sui social per raccontare che il Natale è amore. Le star salutano le feste con un bacio: da Justin Bieber a Shawn Mendes passando per Adam Levine ...Per festeggiare insieme questo particolare Natale a sipari abbassati ... Da giovedì 31 dicembre a domenica 3 gennaio sarà invece possibile rivedere lo spettacolo Il bacio della fata, scritto mentre la ...