Napoli piange Roberto | lo storico agente di commercio è morto all’età di 81 anni

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 27 dicembre 2020). Addio aOsci, il notodimuoredi 81. Era molto conosciuto ama anche in tutto il resto d’Italia proprio per il lavoro che faceva.si è occupato per tutta la vita della vendita di prodotti alimentari dei più noti marchi di pelati, pasta e olio. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.