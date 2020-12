Napoli, Milik e Hysaj vanno a scadenza: la Roma li attende (Di domenica 27 dicembre 2020) Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj lasceranno il Napoli al termine della stagione per firmare con la Roma. Tutti i dettagli Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj lasceranno il Napoli al termine della stagione. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che i due non rinnoveranno i rispettivi contratti. Ad attenderli c’è la Roma, pronta ad ingaggiare entrambi i giocatori a parametro zero. Milik diventerebbe l’alternativa se non addirittura il sostituto di Dzeko mentre Hysaj da tempo è nell’orbita dei giallorossi, come più volte confermato dal suo agente, Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Arkadiuszed Elseidlasceranno ilal termine della stagione per firmare con la. Tutti i dettagli Arkadiuszed Elseidlasceranno ilal termine della stagione. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che i due non rinnoveranno i rispettivi contratti. Adrli c’è la, pronta ad ingaggiare entrambi i giocatori a parametro zero.diventerebbe l’alternativa se non addirittura il sostituto di Dzeko mentreda tempo è nell’orbita dei giallorossi, come più volte confermato dal suo agente, Leggi su Calcionews24.com

