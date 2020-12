Napoli | le dichiarazioni dei primi vaccinati contro il Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Mi sento benissimo, non ho provato alcun dolore. Spero che possa essere esempio per tutti. Solo vaccinando possiamo uscirne. La guerra si vince solo uniti, altrimenti non ce la possiamo fare“. Lo ha detto ai microfoni diToday la dottoressa Filomena Liccardi, la prima persona aad essersi sottoposta al vaccino anti-19. “È una emozione positiva, speriamo che possiamo tornare alla normalità quanto prima. Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Sono orgogliosa della scelta fatta. Lo dobbiamo fare per noi ma soprattutto per i nostri cari e per tutti quelli che curiamo”, ha invece dichiarato a RaiNews24 la dottoressa Camilla Ambrosca, medico dell’ospedale Pellegrini e vaccinatasi all’Ospedale del Mare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.