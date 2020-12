Napoli. Il governatore Vincenzo De Luca è stato il primo politico italiano a ricevere il vaccino

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 27 dicembre 2020) Monta la polemica. IlcampanoDeilla dose. “Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid-19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”, ha scritto ilpubblicando la foto della sua vaccinazione su Facebook. Ma in questa prima fase il protocollo prevede che ilvenga somministrato solo al personale sanitario e medico degli ospedali e ai soggetti che rientrano tra le categorie a maggiore rischio, come gli ospiti delle case di riposo. Perché aDequindi è stata somministrata ...