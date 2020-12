Napoli, i 5 “acquisti” dell’ultimo calciomercato mai ufficializzati (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attuale rosa del Napoli sembra essere abbastanza completa, quantomeno dal punto di vista numerico. Andando ad analizzare il punto di vista qualitativo però iniziano ad emergere i primi limiti strutturali, come ad esempio l’assenza di un terzino sinistro o di un’ala offensiva in grado di far riposare Lorenzo Insigne. Alcuni di questi limiti si sarebbero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attuale rosa delsembra essere abbastanza completa, quantomeno dal punto di vista numerico. Andando ad analizzare il punto di vista qualitativo però iniziano ad emergere i primi limiti strutturali, come ad esempio l’assenza di un terzino sinistro o di un’ala offensiva in grado di far riposare Lorenzo Insigne. Alcuni di questi limiti si sarebbero L'articolo

CIRODESANTO1 : @IlBacchettone Parlare del passato è deleterio,e comunque fermo restando la stima per Ancelotti,qui a napoli ha fal… - gaetanoporto : Si avvicina il momento tanto amato dai tifosi del Napoli la sessione di calciomercato, quella in cui siamo sempre m… - MondoNapoli : Top 5 acquisti mancati: i 5 non acquisti del Napoli - - infoitsport : Eriksen e non solo: tre acquisti (fattibili) per un Napoli sempre più forte! - MondoNapoli : Acquisti Mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli acquisti Acquisti mancati: la top 5 dei non acquisti del Napoli MondoNapoli Wolverhampton-Tottenham, Mourinho alla ricerca dei tre punti per continuare a sognare

Napoli, news e calciomercato ... Aggiornamenti costanti sulle mosse di mercato della compagine gigliata: trattative live, affari minuto per minuto, acquisti e cessioni conclusi dal club del presidente ...

Benitez svelò: "Sapete chi ha portato Mertens al Napoli? Non io, mi venne proposto"

Rafa Benitez è sempre stato molto umile, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport rivelò: 'Mi venne proposto e lo acquistammo'.

Napoli, news e calciomercato ... Aggiornamenti costanti sulle mosse di mercato della compagine gigliata: trattative live, affari minuto per minuto, acquisti e cessioni conclusi dal club del presidente ...Rafa Benitez è sempre stato molto umile, nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport rivelò: 'Mi venne proposto e lo acquistammo'.