Napoli | FoquSound | tre giorni di musica in streaming gratuito promosso da Foqus

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– Domani inizia. Tredilivepromossi da– Fondazione Quartieri Spagnoli. I concerti potranno essere seguiti collegandosi ai seguenti linkhttps://www..it/https://www.youtube.com/channel/UCV4MfCT8wQYAqFBSBzPdj6A Programma concerti – inizio ore 18:00 conduce Stefania Sirignano 28 dicembre Greg Rega con Lorenzo CampeseIl performer e cantautore soul napoletano, accompagnato al piano da Lorenzo Campese, torna ad esibirsi dal vivo con i suoi brani inediti. Dopo l’esperienze nei talent televisivi Voice of Italy, All Together Now e nella recentissima XFactor Romania con il quartetto Super4, Greg Rega torna dal vivo nella formula a ...