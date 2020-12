Napoli, due nomi per la fascia sinistra: Giuntoli valuta la situazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Due nomi per la fascia sinistra del Napoli: il direttore sportivo Cristiano Giuntolivaluta la situazione. I dettagli Il Napoli si prepara alla sessione invernale di calciomercato studiando la situazione in cerca di occasioni. Lo riferisce Corriere dello Sport segnalando quale sarà la zona di campo che verrà rinforzata. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in questo momento sta valutano due nomi per la fascia sinistra: si tratta di Emerson Palmieri e Junior Firpo, entrambi ai ferri corti rispettivamente con Chelsea e Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Dueper ladel: il direttore sportivo Cristianola. I dettagli Ilsi prepara alla sessione invernale di calciomercato studiando lain cerca di occasioni. Lo riferisce Corriere dello Sport segnalando quale sarà la zona di campo che verrà rinforzata. Il direttore sportivo Cristianoin questo momento stano dueper la: si tratta di Emerson Palmieri e Junior Firpo, entrambi ai ferri corti rispettivamente con Chelsea e Barcellona. Leggi su Calcionews24.com

_Carabinieri_ : L’Italia sorretta da due #Carabinieri della Radiomobile e affidata alle cure dei medici. È questa l’effige della st… - pisto_gol : Come era già successo nella vertenza Chievo/Desenzano, con la sentenza per il caso Juve-Napoli il CONI di Malagò ha… - sscalcionapoli1 : Due opportunità a sinistra: a gennaio il Napoli può anticipare un arrivo #calciomercato - lisadagliocchib : RT @francesco_terry: Napoli. Due amici seduti al bar parlano di un incidente accorso ad un loro amico. -Comm è state? •Accussì, bell e buo… - ilnapolionline : Roma pronta all'assalto per due calciatori del Napoli! - -