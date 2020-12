Napoli | Ctp sull’orlo del fallimento | la lettera dei sindacati al sindaco Luigi de Magistris

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra tragedia si sta per consumare nel trasporto pubblico napoletano, Ctp èdele ilde, per salvarsi la faccia, fa attivare all’azienda il concordato preventivo in bianco con tutte le conseguenze del caso per i Lavoratori, per i creditori in generale, per utenti e cittadini che si vedranno ridimensionare un servizio di trasporto già ai minimi termini. Filt-Cgil, Uiltrasporti e Uglfna ritengono tale opera sciagurata e intempestiva con la quale si conferma l’assoluta superficialità utilizzata dalDee dalla Città Metropolitana nei confronti della Ctp e dei suoi dipendenti. L’azienda Ctp, su indicazione della proprietà Città Metropolitana, ha avviato la procedura concorsuale ...