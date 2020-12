Napoli, controlli anti-Covid nel periodo natalizio: elevate 52 sanzioni (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, dal 24 dicembre alle prime ore del 27, hanno elevato 52 sanzioni per inottemperanza alle misure anti-Covid. Nello specifico, i trasgressori sono stati sanzionati per non aver rispettato il coprifuoco o per non aver indossato la mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri del Comando Provinciale di, dal 24 dicembre alle prime ore del 27, hanno elevato 52per inottemperanza alle misure. Nello specifico, i trasgressori sono stati sanzionati per non aver rispettato il coprifuoco o per non aver indossato la mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Chicca141002 : RT @CaveloX9: Noooo ma davvero? Ma non ci credo... a Napoli rispettano le regole! Natale e Covid a Napoli, negozi aperti in zona rossa e a… - mattinodinapoli : Controlli anti-Covid a Napoli, scoperto negozio di telefonia aperto in zona rossa: chiuso per cinque giorni - ERYREY72 : RT @AvvBiancoNero: Buon Natale @realvarriale vi fate riconoscere in tutto il Mondo, voi quelli che rispettate le regole, voi che tutelare l… - JuveSicilianDoc : RT @AvvBiancoNero: Buon Natale @realvarriale vi fate riconoscere in tutto il Mondo, voi quelli che rispettate le regole, voi che tutelare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli controlli Covid: controlli a Napoli, multe a negozi aperti Agenzia ANSA Napoli, controlli anti-Covid nel periodo natalizio: elevate 52 sanzioni

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, dal 24 dicembre alle prime ore del 27, hanno elevato 52 sanzioni per inottemperanza alle misure anti-Covid ...

Napoli, riprendono oggi i voli dalla Gran Bretagna: controlli e quarantena per i viaggiatori

NAPOLI – Tamponi e obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna che da oggi giungeranno nell’aeroporto di Capodichino a Napoli. Infatti, con le nuove disposizioni del Minist ...

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, dal 24 dicembre alle prime ore del 27, hanno elevato 52 sanzioni per inottemperanza alle misure anti-Covid ...NAPOLI – Tamponi e obbligo di quarantena per i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna che da oggi giungeranno nell’aeroporto di Capodichino a Napoli. Infatti, con le nuove disposizioni del Minist ...