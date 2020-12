Napoli, “Azioni Efficaci per Salvare l’Ambiente”: il webinar informativo per la tutela del pianeta (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La produzione complessiva di rifiuti urbani nell’Unione Europea fa registrare, un incremento rispetto al 2017 dello 0,4%, da circa 249,6 milioni di tonnellate a circa 250,6 milioni di tonnellate. Mentre rispetto al 2016 l’incremento ammonta allo 0,7%. In aumento i dati quantitativi per l’Italia (+593 mila tonnellate). La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che via siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. Se non si dovesse agire, per invertire la tendenza, proseguendo con i trend attuali, gli oceani potranno avere nel 2025 una proporzione di una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce mentre nel 2050 avremo, in peso, negli oceani ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– La produzione complessiva di rifiuti urbani nell’Unione Europea fa registrare, un incremento rispetto al 2017 dello 0,4%, da circa 249,6 milioni di tonnellate a circa 250,6 milioni di tonnellate. Mentre rispetto al 2016 l’incremento ammonta allo 0,7%. In aumento i dati quantitativi per l’Italia (+593 mila tonnellate). La produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che via siano più di 150 milioni di tonnellate di plastica negli oceani. Se non si dovesse agire, per invertire la tendenza, proseguendo con i trend attuali, gli oceani potranno avere nel 2025 una proporzione di una tonnellata di plastica per ogni 3 tonnellate di pesce mentre nel 2050 avremo, in peso, negli oceani ...

NapoliGc : @Leopolrd67 @FIGC @SerieA ?? che strana narrazione la tua. Il Napoli fa quello che gli pare per fottere il prossimo… - IMilanista96 : @OttimistaRN @Zorochan_1 @lellacmilan Serve perché in queste partite senza Ibra tutte le azioni le fai grazie a The… - ParticipioPart : In questi giorni sto vedendo vari tuit, di improbabili uomini più che tifosi, nei quali sono postate azioni del Nap… - titty_napoli : RT @AndreCardi: Mi viene da vomitare... L'essere umano è in grado di compiere azioni tremendamente orrende. - LaTorre1905 : #BCP, avvio della negoziazione delle #Azioni ordinarie sul Mercato Hi-Mtf #BancaDiCreditoPololare #Napoli… -