Napoli, al via la campagna di vaccinazione: prime dosi per personale sanitario (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Al via questa mattina alle ore 10 le vaccinazioni contro il Covid-19 nelle postazioni Campane. Nella città di Napoli la campagna vaccinale si effettuerà al Cotugno, Cardarelli e Ospedale del Mare. In ognuno dei presidi saranno somministrate 100 dosi di vaccino, inizialmente ad operatori sanitari e medici ancora.Inoltre, dalle ore 13, verranno vaccinati anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell'Asl Napoli 1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

