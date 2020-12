Muore a 43 anni per il Covid, Michele lascia due bambini: 'Era sempre stato in salute' (Di domenica 27 dicembre 2020) Muore a 43 anni a causa del coronavirus. Michele Iervolino, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto dopo aver contratto il Covid. L'uomo, una delle più giovani vittime in Campania, si è ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020)a 43a causa del coronavirus.Iervolino, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto dopo aver contratto il. L'uomo, una delle più giovani vittime in Campania, si è ...

MediasetTgcom24 : Muore di Covid a 55 anni, la figlia pubblica gli Sms: 'Il virus esiste' #covid - Taedpool_ : aot spoiler . . . . . . scusatemi ma il vecchio proprietario del gigante d'attacco (predecessore di eren), l'infilt… - zazoomblog : Muore Luke Harper a 41 anni la leggenda del wrestling cede ad un problema polmonare - #Muore #Harper #leggenda… - caleidom : Non vedo mha da quasi due anni e ho in tl tutti gli spoiler, dai ok E quella muore ma non muore o forse si, l’altro… - it_samp : #Accaddeoggi: 27 dicembre 2011, all'età di 38 anni, muore in un incidente stradale #Catê. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Muore anni Niki De Marco morto nell'incidente giovane papà: aveva 23 anni il Resto del Carlino Palermo, rogo in un magazzino trasformato in casa: muore uomo di 74 anni

causata dalla solitudine, dal degrado e purtroppo pure dalla testardaggine di chi non vuole farsi aiutare, da un quartiere nobile. Buon viaggio Elby". Alcuni anni fa in un altro incendio in un rudere ...

Muore a 43 anni per il Covid, Michele lascia due bambini: «Era sempre stato in salute»

Muore a 43 anni a causa del coronavirus. Michele Iervolino, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto dopo aver contratto il Covid. L'uomo, una delle più giovani vittime in Campania, si è ...

causata dalla solitudine, dal degrado e purtroppo pure dalla testardaggine di chi non vuole farsi aiutare, da un quartiere nobile. Buon viaggio Elby". Alcuni anni fa in un altro incendio in un rudere ...Muore a 43 anni a causa del coronavirus. Michele Iervolino, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto dopo aver contratto il Covid. L'uomo, una delle più giovani vittime in Campania, si è ...