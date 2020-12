Morto per un malore improvviso il politologo Giancarlo Galli. Trent’anni di docenza alla Statale di Milano e moltissime pubblicazioni (Di domenica 27 dicembre 2020) E’ Morto oggi a Camogli (Genova), a causa di un malore improvviso, il politologo Giorgio Galli. Aveva 92 anni. A darne notizia sono fonti vicine alla famiglia. Professore, autore di numerose pubblicazioni ed editorialista per diverse testate italiane ed europee, era uno dei più affermati esperti della politica italiana. Nato a Milano nel 1928, Galli ha proposto analisi importanti sulla sinistra nel dopoguerra. Nella sua vastissima produzione, si possono annoverare anche importanti studi sul nazismo, sul totalitarismo e sulle influenze esoteriche. Giorgio Galli è stato per oltre trenta anni professore di storia delle dottrine politiche all’Università Statale di Milano e ha dedicato gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) E’oggi a Camogli (Genova), a causa di un, ilGiorgio. Aveva 92 anni. A darne notizia sono fonti vicinefamiglia. Professore, autore di numeroseed editorialista per diverse testate italiane ed europee, era uno dei più affermati esperti della politica italiana. Nato anel 1928,ha proposto analisi importanti sulla sinistra nel dopoguerra. Nella sua vastissima produzione, si possono annoverare anche importanti studi sul nazismo, sul totalitarismo e sulle influenze esoteriche. Giorgioè stato per oltre trenta anni professore di storia delle dottrine politiche all’Universitàdie ha dedicato gran ...

