Morto il politologo Giorgio Galli | teorico del bipartitismo imperfetto

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ile storicoa Camogli, in Liguria, all’età di 92 anni. Con le sue numerosi pubblicazioni per diverse testate italiane ed europee, era uno dei più affermati esperti di scienza politica in Italia: Nella prima Repubblica, teorizzò il “” tra Dc e Pci Nato a Milano nel 1928, con i suoi studiha proposto analisi importanti sulla sinistra nel dopoguerra. Tra le sue produzioni, si annoverano importanti studi sul nazismo, sul totalitarismo e sulle influenze esoteriche. Per trent’anniè stato professore di storia delle dottrine politiche all’Università Statale di Milano, durante i quali ha intrecciato vicende e dottrine storico-politiche e tradizioni culturali antiche e profonde. Inoltre, è ...