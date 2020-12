Morto a soli 41 anni il wrestler Brodie Lee (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è spento a soli 41 anni a causa di alcune complicazioni ai polmoni il wrestler Brodie Lee. Secondo quanto dichiarato dalla moglie, non si tratta di complicanze da Covid-19. Il suo nome di battesimo era Jonathan Huber. Huber era assente da qualche settimana dagli show della federazione, che ha annunciato la morte dell’atleta e showman su Twitter. Anche la moglie Amanda Huber, wrestler a sua volta e conosciuta con il nome di Synndy Synn, ha pubblicato sui social un commovente post: “Oggi è Morto il mio migliore amico. Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantastico Brodie Lee (aka Luke Harper) ma era il mio migliore amico, mio ??marito e il padre più grandioso che avessi mai potuto incontrare. Nessuna ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è spento a41a causa di alcune complicazioni ai polmoni ilLee. Secondo quanto dichiarato dalla moglie, non si tratta di complicanze da Covid-19. Il suo nome di battesimo era Jonathan Huber. Huber era assente da qualche settimana dagli show della federazione, che ha annunciato la morte dell’atleta e showman su Twitter. Anche la moglie Amanda Huber,a sua volta e conosciuta con il nome di Synndy Synn, ha pubblicato sui social un commovente post: “Oggi èil mio migliore amico. Non avrei mai voluto scrivere queste parole. Il mio cuore è spezzato. Il mondo lo vedeva come il fantasticoLee (aka Luke Harper) ma era il mio migliore amico, mio ??marito e il padre più grandioso che avessi mai potuto incontrare. Nessuna ...

QuotidianPost : Morto a soli 41 anni il wrestler Brodie Lee - infoitcultura : Brodie Lee, star del wrestling, morto a soli 41 anni: la sua malattia - aew_it_podcast : E’ MORTO JOHN HUBER, MR. BRODIE LEE A soli 41 anni si spegne la vita di John Huber, conosciuto in ring al grande p… - Filo2385Filippo : Nooo bruttissima notizia... Jon Huber Aka @ThisBrodieLee in #AEWDynamite e Aka Luke Harper in #Wwe è morto stanotte… - zazoomblog : Brodie Lee star del wrestling morto a soli 41 anni: la sua malattia - #Brodie #wrestling #morto #anni: -