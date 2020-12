Miriam Leone senza trucco: lo scatto al naturale fa boom di likes, che schianto! (Di domenica 27 dicembre 2020) In questo ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram, Miriam Leone si mostra completamente al naturale: com’è l’attrice senza trucco. È da quando ha vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia che Miriam Leone ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Eletta come la più bella d’Italia nel lontano 2008, la giovanissima siciliana è entrata, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 dicembre 2020) In questo ultimocondiviso sulla sua pagina Instagram,si mostra completamente al: com’è l’attrice. È da quando ha vinto la sessantanovesima edizione di Miss Italia cheha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Eletta come la più bella d’Italia nel lontano 2008, la giovanissima siciliana è entrata, in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ccf_16 : E anche oggi Carla.exe ha smesso di funzionare per colpa di Miriam Leone. - jaimelvannister : Nuovo post su IG di Miriam Leone. Onestamente blessato. - SickBoy1987 : Non così Miriam Leone - vxtroyesvx : RT @PersonaDentro: MIRIAM LEONE MIGLIOR MISS ITALIA DEGLI ULTIMI ANNI E SE MI DITE IL CONTRARIO DIVENTO UNA BESTIA - vxtroyesvx : Ma come si fa a vivere sapendo che esiste Miriam Leone in questo mondo? Sarò normie, ma la mia crush per lei rimane una costante -