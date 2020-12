Miracolo di Natale ad Avellino: neonato abbandonato dopo il parto trova una famiglia (Di domenica 27 dicembre 2020) Avellino: neonato abbandonato in ospedale, una giovane coppia lo adotta. E’ successo ad Ariano Irpino, ad Avellino, nella notte di Natale. La madre naturale del bambino ha partorito in ospedale, ma non lo ha voluto riconoscere e lo ha lasciato nel Nido dell’ospedale. Un piccolo Miracolo di Natale per il neonato e per una coppia senza figli, che nel giro di 24 ore ha potuto adottare temporaneamente il piccolo. >> Adele, tra i primi vaccinati contro il Coronavirus: “Spero di essere d’esempio” neonato abbandonato ad Ariano Irpino, Avellino Si tratta di “parto in anonimato” e, nonostante non sia frequente, è una possibilità prevista dalla legge. La madre può ... Leggi su urbanpost (Di domenica 27 dicembre 2020)in ospedale, una giovane coppia lo adotta. E’ successo ad Ariano Irpino, ad, nella notte di. La madre naturale del bambino harito in ospedale, ma non lo ha voluto riconoscere e lo ha lasciato nel Nido dell’ospedale. Un piccolodiper ile per una coppia senza figli, che nel giro di 24 ore ha potuto adottare temporaneamente il piccolo. >> Adele, tra i primi vaccinati contro il Coronavirus: “Spero di essere d’esempio”ad Ariano Irpino,Si tratta di “in anonimato” e, nonostante non sia frequente, è una possibilità prevista dalla legge. La madre può ...

Un piccolo miracolo di Natale per il neonato e per una coppia senza figli, che nel giro di 24 ore ha potuto adottare temporaneamente il piccolo. Si tratta di “parto in anonimato” e ...

