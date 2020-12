Milik è un caso: quattro club interessati, ma il Napoli spara alto (Di domenica 27 dicembre 2020) Il futuro di Arkadiusz Milik è un vero e proprio rebus. Infatti, l'attaccante polacco si trova in un limbo particolare. Il bomber considererebbe il suo rapporto con il Napoli concluso e sentirebbe la necessità di cambiare aria anche per ritrovare minutaggio e continuità in vista dell'Europeo. Le occasioni per lasciare gli azzurri e accasarsi altrove non mancano. Negli ultimi mesi Milik è stato accostato a Juventus, Roma, Fiorentina e Newcastle.SCONTROTuttavia, finora, il giocatore non è mai riuscito a partire anche a causa della volontà del Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il presidente del club Aurelio De Laurentiis chiederebbe almeno 18 milioni di euro. Una cifra ritenuta da molti eccessivamente elevata. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 27 dicembre 2020) Il futuro di Arkadiuszè un vero e proprio rebus. Infatti, l'attaccante polacco si trova in un limbo particolare. Il bomber considererebbe il suo rapporto con ilconcluso e sentirebbe la necessità di cambiare aria anche per ritrovare minutaggio e continuità in vista dell'Europeo. Le occasioni per lasciare gli azzurri e accasarsi altrove non mancano. Negli ultimi mesiè stato accostato a Juventus, Roma, Fiorentina e Newcastle.SCONTROTuttavia, finora, il giocatore non è mai riuscito a partire anche a causa della volontà del. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il presidente delAurelio De Laurentiis chiederebbe almeno 18 milioni di euro. Una cifra ritenuta da molti eccessivamente elevata. ITA Sport Press.

