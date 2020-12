Milano: Comune, ok linee indirizzo per realizzare ostello alla Fabbrica del Vapore (Di domenica 27 dicembre 2020) Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Sono state approvate dalla Giunta le linee di indirizzo per la realizzazione di un ostello alla Fabbrica del Vapore, al secondo piano della Palazzina Liberty, concepito come foresteria e utilizzato negli anni come luogo di ospitalità per residenze artistiche promosse dai concessionari degli spazi. Lo rende noto il Comune di Milano. L'idea è quella di offrire uno spazio di residenza temporanea che sappia coniugare l'accessibilità economica, soprattutto per i giovani, con un livello qualitativo che crei valore aggiunto attraverso la realizzazione e la promozione di attività culturali rivolte ai clienti e alla città. "L'obiettivo è quello di rendere Fabbrica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020), 27 dic. (Adnkronos) - Sono state approvate dGiunta lediper la realizzazione di undel, al secondo piano della Palazzina Liberty, concepito come foresteria e utilizzato negli anni come luogo di ospitalità per residenze artistiche promosse dai concessionari degli spazi. Lo rende noto ildi. L'idea è quella di offrire uno spazio di residenza temporanea che sappia coniugare l'accessibilità economica, soprattutto per i giovani, con un livello qualitativo che crei valore aggiunto attraverso la realizzazione e la promozione di attività culturali rivolte ai clienti ecittà. "L'obiettivo è quello di rendere...

