Milano capitale d'Europa: nessuno corre come Milan e Inter | Serie A News

ULTIME NOTIZIE Milan News - Milan 34 punti, Inter 33. Le squadre di Milano sommano più punti delle maggiori rivali cittadine nei Top 5 campionati europei

Ultime Notizie dalla rete : Milano capitale La Gazzetta dello Sport: "Milano capitale d’Europa" Milan News Milan ed Inter fanno tornare la Milano calcistica a regnare in Europa

La Gazzetta dello Sport: "Milano capitale d’Europa"

Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando delle due milanesi che comandano la classifica di Serie A, con i rossoneri avanti di una lunghezza sui cugini nerazzurri.

