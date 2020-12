Milan, Ventola: “Oltre a Ibrahimovic c’è di più: equilibrio e qualità” (Di domenica 27 dicembre 2020) Milan NEWS - Ventola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato del Milan e di come lo svedese sia solo la ciliegina sulla torta rossonera. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 27 dicembre 2020)NEWS -, ex attaccante dell'Inter, ha parlato dele di come lo svedese sia solo la ciliegina sulla torta rossonera. Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #Ventola: 'Oltre a #Ibrahimovic c'è di più: equilibrio e qualità' - #ACMilan - milansette : Ventola: 'Il Milan non è solo Ibrahimovic. Hanno un equilibrio e una qualità incredibile' - sportli26181512 : Ventola: 'Il Milan non è solo Ibrahimovic. Hanno un equilibrio e una qualità incredibile': Intervenuto sul canale '… - MilanNewsit : Ventola: 'Il Milan non è solo Ibrahimovic. Hanno un equilibrio e una qualità incredibile' - jeanpauldl1998 : @antigiannino96 @supersonico1986 Sto seguendo anche io e confermo che aldilà di qualche buono spunto sono troppo pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ventola Milan, Ventola: “Oltre a Ibrahimovic c’è di più: equilibrio e qualità” Pianeta Milan Recoba: "Eravamo abituati a vedere una Juventus in fuga, ma oggi Milan e Inter si sono rinforzate"

(Pianeta Milan) Ma hai solo il campionato…». Questa sera c’era anche Recoba con Vieri, Adani e Ventola in diretta su ‘Bobo tv’ e l’ex attaccante dell’Inter ha parlato del mercato di gennaio: «L’unica ...

Fantacalcio, pagelle della 15° giornata di Serie B 2020/2021

A disposizione: Fabrizio Alastra, Cristian Ventola, Antonio Balzano ... (dal 43' st Emanuele Cicerelli), Gennaro Tutino (dal 39' st Andrea Schiavone), Milan Ðuric (dal 43' st Niccoló Giannetti). A ...

(Pianeta Milan) Ma hai solo il campionato…». Questa sera c’era anche Recoba con Vieri, Adani e Ventola in diretta su ‘Bobo tv’ e l’ex attaccante dell’Inter ha parlato del mercato di gennaio: «L’unica ...A disposizione: Fabrizio Alastra, Cristian Ventola, Antonio Balzano ... (dal 43' st Emanuele Cicerelli), Gennaro Tutino (dal 39' st Andrea Schiavone), Milan Ðuric (dal 43' st Niccoló Giannetti). A ...