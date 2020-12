Milan, Ibrahimovic: “Meglio 12 Palloni d’oro svedesi che uno di France Football” (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, in un’intervista rilasciata a Sportweek, ha toccato vari temi tra cui l’assenza del Pallone d’oro nella sua ricca bacheca: “Ho vinto 12 volte il Guldbollen, ovvero il Pallone d’oro svedese, e per me ciò è sinonimo di continuità. Non li cambierei con un solo Pallone d’oro di France Football. Io gioco ad alti livelli da 25 anni, sempre al top. Altri giocatori invece, anche tra quelli che hanno vinto il Pallone d’oro, magari hanno avuto un anno fantastico e poi sono finiti nel dimenticatoio. C’è una grande differenza tra le due cose e io sono contento che sia andata così“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) L’attaccante delZlatan, in un’intervista rilasciata a Sportweek, ha toccato vari temi tra cui l’assenza del Pallonenella sua ricca bacheca: “Ho vinto 12 volte il Guldbollen, ovvero il Pallonesvedese, e per me ciò è sinonimo di continuità. Non li cambierei con un solo Pallonedi. Io gioco ad alti livelli da 25 anni, sempre al top. Altri giocatori invece, anche tra quelli che hanno vinto il Pallone, magari hanno avuto un anno fantastico e poi sono finiti nel dimenticatoio. C’è una grande differenza tra le due cose e io sono contento che sia andata così“. SportFace.

