Milan | Ibrahimovic | “Da piccolo venivo picchiato | così ho capito da che parte stare I segreti del gioco? Vi spiego tutto”

(Di domenica 27 dicembre 2020) Queste le parole di Zlatan, attaccante delintervenuto in esclusiva ai microfoni di SportWeek. Nell'intervista rilasciata al noto settimanale de La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha voluto trattare - oltre che degli obiettivi per questa stagione in rossonero - anche di alcuni aspetti del suo carattere: “Sono rissoso, è vero. La rissa mi fa sentire vivo. La prima della mia vita è stata contro me stesso, per capire chi ero, cosa volevo. L’unico vero nemico ero io: quando ho vinto contro me stesso, ho iniziato a volare. Quando non facevo le cose, mia madre mi picchiava. Quando sbagliavo, anche se non pensavo di sbagliare ed invece sbagliavo, lei mi picchiava forte forte. Molto forte. Una volta sono salito sul tetto di una casa e sono caduto giù. Sono tornato a casa con un occhio blu, tanto male. Ho aperto la porta e sono corso da lei, ...